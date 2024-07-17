«Десятки млрд рублей»: сколько поступило в бюджет РТ от акцизов с начала года

С января по июнь 2024-го в бюджет Татарстана поступило 21,1 млрд рублей от акцизов. Это 49,1% от плановых назначений, сообщает Минфин РТ.

Самую большую долю составили акцизы на нефтепродукты (10,1 млрд рублей). Далее по объемам поступлений идут акцизы на пиво (6,7 млрд). На третьем месте — акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам (2,4 млрд). Акцизы на алкоголь за аналогичный период — 1,9 млрд рублей.

Отметим, что доход от акцизов на нефтепродукты направят на финансирование дорожной деятельности, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2023 года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 34,7 млрд рублей.