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«Десятки млрд рублей»: сколько поступило в бюджет РТ от акцизов с начала года
С января по июнь 2024-го в бюджет Татарстана поступило 21,1 млрд рублей от акцизов. Это 49,1% от плановых назначений, сообщает Минфин РТ.
Самую большую долю составили акцизы на нефтепродукты (10,1 млрд рублей). Далее по объемам поступлений идут акцизы на пиво (6,7 млрд). На третьем месте — акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам (2,4 млрд). Акцизы на алкоголь за аналогичный период — 1,9 млрд рублей.
Отметим, что доход от акцизов на нефтепродукты направят на финансирование дорожной деятельности, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2023 года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 34,7 млрд рублей.
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