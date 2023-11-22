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За 10 месяцев 2023 года в бюджет Татарстана поступили акцизы на 34,7 млрд рублей
34,7 млрд рублей в качестве акцизов поступило в бюджет РТ за 10 месяцев 2023 года. К слову, это 91,7% от плановых назначений.
Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, из вышеупомянутой суммы акцизы на алкоголь составили 7,6 млрд рублей, акцизы на пиво – 11 млрд рублей, а акцизы на нефтепродукты - 16,1 млрд рублей.
Уточняется, что поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и являются источником финансирования дорожной деятельности, включая реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, ранее упомянутый проект поручал реализовать Президент России Владимир Путин.
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