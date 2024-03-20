9-миллионному гостю выставки «Россия» подарили поездку на Байкал

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Девятимиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стал девятилетний Андрей Баторов, посетивший площадку вместе с родителями и младшей сестрой. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Для почетный гостей провели экскурсию по Павильону №59 «ВЭБ.РФ. Города для жизни сбываются», посвященному прошлому, настоящему и будущему российских городов, и вручили подарки. Мальчик получил сертификат на путешествие на озеро Байкал, в ходе которого семья сможет посетить хаски-парк, прогуляться по экотропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов.

«Пусть это путешествие станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах», — поздравила гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Напомним, двухмиллионным гостем выставки-форума стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря 2023 года, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.