Десяти пациентам в Татарстане сделали операцию по пересадке части роговицы глаза

Элина Минхузина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане с прошлого года начали выполнять сложные операции по частичной замене роговицы – таким образом пациентам спасают зрение. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» во Всемирный день зрения рассказала офтальмохирург, врач-офтальмолог Элина Минхузина.

«Все методы хирургии у нас выполняются, и мы стремимся к новшествам. С прошлого года мы начали делать методики по замене роговицы. Есть сквозная кератопластика – это классический метод, во время которого заменяются все слои роговицы, даже здоровые. При задней послойной кератопластике заменяются только пораженные слои роговицы, когда донорский материал пересаживается реципиенту. Это делается современно, малоинвазивно, быстро, имеет очень хорошие оптические результаты», – отметила врач.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал про двух первых пациентов, которые перенесли частичную замену роговицы.

В пресс-службе РКОБ «Татар-информу» рассказали, что в 2023 году в клинике провели две послойные замены и 16 сквозных операций, а в 2024 году уже выполнили восемь послойных и 13 полных замен роговицы.