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«Ювелирно пересаживаем поврежденные части роговицы»: в Казани освоили уникальную операцию
В Республиканской офтальмологической больнице Татарстана начали проводить сложнейшие операции по замене части роговицы. Мы поговорили с двумя жителями республики, которым помогли врачи. Как они потеряли зрение, почему решились на операцию и как себя чувствуют сейчас – в материале «Татар-информа».
«Раньше роговицу меняли полностью»
В Республиканской клинической офтальмологической больнице взяли на вооружение новый высокотехнологичный метод помощи пациентам. Впервые в Татарстане провели кератопластику по новой технологии – частично заменили роговицу. Специалисты клиники готовились к проведению таких вмешательств год: проходили обучение, заказывали необходимый материал и настраивали технику.
До недавнего времени роговицу в РКОБ меняли только полностью, таких операций проводили от 30 до 50 в год. Сейчас же специалисты имеют возможность заменить отдельные ее части.
«Мы можем сохранять здоровые слои роговицы и заменять только поврежденные части. Преимуществом таких операций является меньшая хирургическая травматизация, отсутствие швов, более высокие зрительные результаты и более быстрая адаптация пациентов в послеоперационном периоде», – объяснила офтальмолог отделения микрохирургии №1 РКОБ Наргиза Давлетшина.
Такая операция необходима людям с нарушениями целостности заднего слоя роговицы. Бывает, что ею страдают люди с рождения или после операций, к примеру, после лечения катаракты.
«Суть заболевания в том, что у нас на роговице есть задний слой – эндотелий, это однорядные клетки, их количество заложено в течение всей жизни, они не разрастаются и не увеличиваются. К сожалению, по ряду причин количество этих клеток может уменьшаться. Основная функция этих клеток – барьерная и защитная, эти клетки не допускают попадания влаги в передние слои роговицы и предотвращают ее помутнение и набухание», – объяснила доктор.
Такие операции технически довольно сложные, вмешательство длится от полутора до двух часов. Подобные операции делали только в крупных федеральных и развитых областных офтальмологических центрах. И со вчерашнего дня в Казани.
«Надеюсь, что скоро начну видеть»
В стенах РКОБ по новой технологии первой прооперировали Флюру Салахову.
«Мне катаракту лечили в прошлом году, буквально через три месяца у меня перестал видеть левый глаз, был только туман», – рассказала пациентка.
Шесть месяцев пациентке пришлось ждать, и вот вчера ее прооперировали. Флюру Салахову предупредили: ей будут проводить одно из самых передовых вмешательств, которое до этого в стенах клиники не выполняли. Но пациентка сразу же согласилась.
«Это у нас эксклюзивная пациентка. Правый глаз прооперирован по поводу катаракты, в дальнейшем у нее развилась дистрофия роговицы, тогда единственным вариантом лечения была сквозная кератопластика, все слои роговицы были заменены. С левым же глазом после удаления катаракты возникла та же самая дистрофия, мы выбрали новую тактику для лечения», – рассказал врач-офтальмолог Азат Мустафин.
Доктор заметил, что уже на первый послеоперационный день у пациентки появилась положительная динамика. Пока зрение пациентки не восстановилось, но врачи предупредили, что оно придет со временем, надо лишь немного подождать и выполнять все рекомендации врача.
«Надеюсь, я скоро буду видеть, нормально читать и писать», – отметила пациентка.
Стоял на очереди в Чебоксарах и Оренбурге, в итоге прооперировали в Казани
Сегодня на такую же операцию отправили уже второго пациента, им стал 71-летний Николай Лапин.
«Мне поменяли хрусталики из-за катаракты, и вот спустя 13 лет правый глаз стал мутнеть. Я обратился к врачам, они определили, что мне надо менять роговицу», – рассказал он.
Ему необходима была именно частичная замена органа. В Казани на тот момент эти вмешательства еще не были освоены, поэтому мужчину направили в Чебоксары.
Там он встал на очередь, прождал около года и получил письмо о том, что имплантов пока не хватает. Мужчину направили обратно в Казань.
«Я опять пришел на Бутлерова, и меня направили уже в Оренбург. С марта я стою там в очереди. И месяц назад мне позвонили. Я удивился и обрадовался. Мне сказали, что здесь начали делать операции», – вспомнил Николай Лапин.
Дальше казанец приехал в уже родную больницу, обговорил все с врачами и без сомнений согласился на операцию. Николай Лапин признался, что очень рад, что такие хирургические вмешательства начали проводить в его городе.
Врачи надеются, что такие высокотехнологичные операции в скором времени встанут на поток.
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