«Ювелирно пересаживаем поврежденные части роговицы»: в Казани освоили уникальную операцию

До недавнего времени роговицу в РКОБ меняли только полностью, таких операций проводили от 30 до 50 в год. Сейчас же специалисты имеют возможность заменить отдельные ее части

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше роговицу меняли полностью»

В Республиканской клинической офтальмологической больнице взяли на вооружение новый высокотехнологичный метод помощи пациентам. Впервые в Татарстане провели кератопластику по новой технологии – частично заменили роговицу. Специалисты клиники готовились к проведению таких вмешательств год: проходили обучение, заказывали необходимый материал и настраивали технику.

До недавнего времени роговицу в РКОБ меняли только полностью, таких операций проводили от 30 до 50 в год. Сейчас же специалисты имеют возможность заменить отдельные ее части.

«Мы можем сохранять здоровые слои роговицы и заменять только поврежденные части. Преимуществом таких операций является меньшая хирургическая травматизация, отсутствие швов, более высокие зрительные результаты и более быстрая адаптация пациентов в послеоперационном периоде», – объяснила офтальмолог отделения микрохирургии №1 РКОБ Наргиза Давлетшина.

Наргиза Давлетшина: «Преимуществом таких операций является меньшая хирургическая травматизация, отсутствие швов, более высокие зрительные результаты и более быстрая адаптация пациентов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Такая операция необходима людям с нарушениями целостности заднего слоя роговицы. Бывает, что ею страдают люди с рождения или после операций, к примеру, после лечения катаракты.

«Суть заболевания в том, что у нас на роговице есть задний слой – эндотелий, это однорядные клетки, их количество заложено в течение всей жизни, они не разрастаются и не увеличиваются. К сожалению, по ряду причин количество этих клеток может уменьшаться. Основная функция этих клеток – барьерная и защитная, эти клетки не допускают попадания влаги в передние слои роговицы и предотвращают ее помутнение и набухание», – объяснила доктор.

Такие операции технически довольно сложные, вмешательство длится от полутора до двух часов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Такие операции технически довольно сложные, вмешательство длится от полутора до двух часов. Подобные операции делали только в крупных федеральных и развитых областных офтальмологических центрах. И со вчерашнего дня в Казани.

«Надеюсь, что скоро начну видеть»

В стенах РКОБ по новой технологии первой прооперировали Флюру Салахову.

«Мне катаракту лечили в прошлом году, буквально через три месяца у меня перестал видеть левый глаз, был только туман», – рассказала пациентка.

В стенах РКОБ по новой технологии первой прооперировали Флюру Салахову Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шесть месяцев пациентке пришлось ждать, и вот вчера ее прооперировали. Флюру Салахову предупредили: ей будут проводить одно из самых передовых вмешательств, которое до этого в стенах клиники не выполняли. Но пациентка сразу же согласилась.

«Это у нас эксклюзивная пациентка. Правый глаз прооперирован по поводу катаракты, в дальнейшем у нее развилась дистрофия роговицы, тогда единственным вариантом лечения была сквозная кератопластика, все слои роговицы были заменены. С левым же глазом после удаления катаракты возникла та же самая дистрофия, мы выбрали новую тактику для лечения», – рассказал врач-офтальмолог Азат Мустафин.

Азат Мустафин заметил, что уже на первый послеоперационный день у пациентки появилась положительная динамика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доктор заметил, что уже на первый послеоперационный день у пациентки появилась положительная динамика. Пока зрение пациентки не восстановилось, но врачи предупредили, что оно придет со временем, надо лишь немного подождать и выполнять все рекомендации врача.

«Надеюсь, я скоро буду видеть, нормально читать и писать», – отметила пациентка.

Стоял на очереди в Чебоксарах и Оренбурге, в итоге прооперировали в Казани

Сегодня на такую же операцию отправили уже второго пациента, им стал 71-летний Николай Лапин.

Николай Лапин: «Мне поменяли хрусталики из-за катаракты, и вот спустя 13 лет правый глаз стал мутнеть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне поменяли хрусталики из-за катаракты, и вот спустя 13 лет правый глаз стал мутнеть. Я обратился к врачам, они определили, что мне надо менять роговицу», – рассказал он.

Ему необходима была именно частичная замена органа. В Казани на тот момент эти вмешательства еще не были освоены, поэтому мужчину направили в Чебоксары.

Там он встал на очередь, прождал около года и получил письмо о том, что имплантов пока не хватает. Мужчину направили обратно в Казань.

Николай Лапин приехал в уже родную больницу, обговорил все с врачами и без сомнений согласился на операцию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я опять пришел на Бутлерова, и меня направили уже в Оренбург. С марта я стою там в очереди. И месяц назад мне позвонили. Я удивился и обрадовался. Мне сказали, что здесь начали делать операции», – вспомнил Николай Лапин.

Дальше казанец приехал в уже родную больницу, обговорил все с врачами и без сомнений согласился на операцию. Николай Лапин признался, что очень рад, что такие хирургические вмешательства начали проводить в его городе.

Врачи надеются, что такие высокотехнологичные операции в скором времени встанут на поток.