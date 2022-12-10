Десять татарстанцев стали заслуженными строителями республики

Десяти жителям Татарстана присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» – соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Звание присуждено «за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд». Его удостоились: гендиректор ООО «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов, главный инженер стройкомпании «Автодор» Эдуард Идрисов, главный инженер проекта бюро ГИПов института «Казанский промстройпроект» Татьяна Кукуева, стропальщик ООО «Камэнергостройпром» Халяф Латыпов, главный специалист закамского территориального отдела ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильдар Минниханов, электросварщик ручной сварки ООО «Камэнергостройпром» Радик Морозов, формовщик железобетонных изделий ООО «Камэнергостройпром» Зулфат Набиуллин, замдиректора ООО «Строй-Град» Валерия Татаркина, ведущий инженер отдела технического надзора службы организации строительства управления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» Марат Фардетдинов, директор ООО «Барсэлитстрой» Ильхам Хусаенов.

Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присваивается высокопрофессиональным работникам, занятым в области строительства и производства строительных материалов, научным и педагогическим работникам за заслуги в разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий.

Напомним, на прошлой неделе Минниханов присвоил 12-ти татарстанцам звание «Заслуженный работник физической культуры РТ».