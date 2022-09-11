Десять выпускников Казанского танкового училища стали Героями России за подвиги в СВО

За проявленные подвиги во время спецоперации на Украине десять выпускников Казанского танкового училища стали Героями России. Об этом стало известно во время присяги первокурсников ко Дню танкиста.

Одним из первых золотую звезду получил Дамир Исламов из Лениногорска. Старший лейтенант погиб 7 марта вместе со своим экипажем. В неравном бою с пятью танками ВСУ им удалось уничтожить четыре.

Подвиг Дамира Исламова стал примером для всех курсантов Казанского танкового училища, вчера на его территории открыли бюст Героя России.

Десятым офицером, который получил звание Героя России посмертно стал Игорь Насибуллин. Он погиб 29 марта. На своём танке он эвакуировал тяжелораненых военнослужащих, подставляя под выстрелы лобовую броню. Всех удалось спасти, но танк офицера получил четыре прямых попадания и экипаж был контужен.

Несколько выпускников училища, получившие звание Героя России, продолжают нести службу в зоне спецоперации. В их числе командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александр Лапин, а также два татарстанца Иван Додосов и Раиль Габдрахманов.