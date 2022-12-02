Минниханов присвоил 12 татарстанцам звание «Заслуженный работник физической культуры РТ»
Звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» присвоено 12 татарстанцам. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.
Звание жителям присвоено «за вклад в развитие физической культуры и спорта в республике, многолетний плодотворный труд».
В частности, звание присвоено начальнику структурного подразделения спортивной направленности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Идель» Наиле Борисовой, тренеру спортшколы «Ракета» Ильгаму Волкову, тренеру-преподавателю спорткомплекса «Шинник» им.Зеленова Ильнару Гараеву, тренеру спортшколы «Дельта» Эльвире Гарнышевой, тренеру спортшколы «Олимп» Сабинского района Ильдару Ермолаеву, директору спортшколы «Олимп» Спасского района Ильнуру Сагирову, тренеру-преподавателю спорткомплекса «Шинник» им.Зеленова Елене Сайфиевой, ведущему советнику физкультурно-спортивной работы и реализации проектов Минспорта РТ Елене Фроловой, директору спортшколы олимпийского резерва по плаванию «Дельта» Светлане Чепик, тренеру спортшколы №2 поселка городского типа Васильево Ралифу Шарафееву, тренеру по самбо спортшколы «Олимп» Сабинского района РТ Марату Шарифзянову и главному инженеру спортивно-оздоровительного комплекса «Трудовые резервы» Аркадию Шленову.
Напомним, звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» присваивается организаторам физкультурного движения, спортсменам, тренерам, научным, педагогическим и иным работникам за заслуги в развитии физической культуры и спорта, заслуги в подготовке квалифицированных специалистов. Удостаиваются звания жители республики, работающие в области физической культуры и спорта, как правило, не менее десяти лет.