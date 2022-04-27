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Ру Тат
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Экономика
27 апреля 2022  14:11

Десять европейских стран уже открыли счета в «Газпроме» для оплаты газа из России

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Десять европейских стран-импортеров российского газа уже открыли специальные счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок топлива в рублях, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что всего в списке покупателей числится 21 «недружественная» России страна. Кроме того, четыре европейских государства, закупающие газ из РФ, уже рассчитались за него в рублях. 

Источник агентства обратил внимание на то, что новая волна расчетов за газ начнется после 15 мая.

Напомним, Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, устанавливающий новый порядок оплаты за поставки российского газа. Теперь его необходимо будет оплачивать в рублях.

Ранее «Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию из-за неоплаты счетов этими странами по новым правилам.

#поставки газа #Газпром #экономика
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