Специалисты Эрмитажа проведут в Казани серию лекций о современном искусстве

В Центре «Эрмитаж-Казань» в Казанском Кремле с 15 по 17 марта будут проходить лекции о современном искусстве. Образовательно-просветительскую программу проведет сотрудник Государственного Эрмитажа, искусствовед, методист сектора специальных программ Научно-просветительного отдела Елена Кривенцова, прибывшая с этой миссией в Казань.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Две лекции 15 марта, в 10 и 16 часов, попытаются ответить непосредственно на вопрос «Что такое современное искусство?», а также рассказать, в чем истоки современных художественных практик, какие форматы и виды искусства появились на протяжении последних десятилетий. Лектор приведет примеры основных тенденций на просторах contemporary art и обозначит пути его познания.

Две лекции «Ян Фабр: между традицией и современностью», также со стартом в 10 и 16 часов, состоятся 16 марта. Они расскажут о современном бельгийском художнике, скульпторе, драматурге и режиссере Яне Фабре, который на протяжении 40 лет своего творчества не только заставляет публику недоумевать, но и убеждает, что искусство существенным образом не изменилось со времен великих фламандцев — Рубенса и Ван Эйка, а он сам — последовательный продолжатель традиции старой нидерландской школы. Фабр подчеркивает, что склоняет голову перед наследием прошлого, аналогично служа высшим целям — духовной красоте и защите святынь культуры.

Сейчас в Центре «Эрмитаж-Казань» проходит выставка «Золотой век фламандского искусства», где собраны произведения Рубенса, Ван Дейка, Йорданса, Давида Тенирса Младшего и других их современников.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

О «Таинственном мире творчества. Мастерской художника — от средневекового скриптория до новомодной студии современного мастера» речь пойдет в лекциях 17 марта. Слушатели проследят метаморфозы, благодаря которым к концу ХХ века мастерская из некогда сакрального пространства Средневековья или образовательного центра эпохи Возрождения превратилась в технологически сложное предприятие с десятками квалифицированных наемных работников и применением ультрасовременных научных разработок. Лекции также будут начинаться в 10 и 16 часов.

Прослушать лекции можно будет непосредственно, лично посетив Центр «Эрмитаж-Казань», а также в онлайн-формате, обратили внимание в пресс-службе музея. Однако стоимость как личного участия, так и дистанционного подключения составит 150 рублей. Кроме того, для онлайн-формата присутствия на лекциях необходима предварительная регистрация на сайте выставочной площадки.