«Дерзайте, ребята, вместе мы сила!»: контрактник призвал земляков на службу

Ветеран СВО, солист группы «ДоброБат» Иван Хомяков на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» призвал земляков отправиться на службу в зону спецоперации.

«Те, кто желает вступить в эту великую армию этой великой страны, дерзайте, ребят, потому что вместе мы сила! Вместе мы можем многое! Враг будет разбит, победа будет за нами», — призвал военный.

Участники группы Павел Шишкин и Никита Мусин – на передовой они воюют с первых дней спецоперации – рассказали, как за это время поменялся их взгляд на жизненные ценности.

«Я родился в небольшом городке Волноваха, поэтому для меня в 2014 году все было решено. И поэтому спецоперация для меня стала продолжением», — рассказал Павел Шишкин.

У Никиты Мусина отец уехал в Донбасс в 2014 году. Сам Никита стал помогать передовой, как только ему исполнилось 18 лет.

«Сначала возили гуманитарную помощь. И вот уже в начале СВО я подписал первый контракт», — поделился он.

Бойцы рассказали, что чувствуют поддержку от Республики Татарстан. «Она ощущается всецело, гуманитарная помощь с завидной регулярностью приходила к нам, по крайней мере в наше подразделение там, где мы проходили службу», — рассказал Иван Хомяков.

Особенно трогательным для солдат на передовой стало чтение детских писем.

«Особенно приятным было получать письма от детей. Когда держишь это письмо, и какая-нибудь Маша, 5 годиков, рисует рисунок. Ну, вот у меня даже сейчас слезы наворачиваются. Просто ты на самом деле начинаешь понимать, для чего ты здесь находишься», — поделился ветеран СВО.

«За лентой», по словам гостей студии, царит настоящее братство.

«Здесь нужно подчеркнуть слово братство. У нас там никто не называл друг друга товарищ, друг приятель, братан. Именно брат, там все братья. Это настоящая семья. Задают часто такие вопросы: Зачем туда рвётесь? Те, кто уже там побывал, обратно возвращаются, рвутся пацаны, потому что не хотят терять свою семью, которую они обрели», — отметил Иван Хомяков.

«Это большой, огромный кулак, который невозможно разбить. Это действительно так, потому что не может быть по-другому. Мы друг друга должны поддерживать, однозначно верить друг другу – это самое главное. И чувствовать позиции, ни в ком не ошибаться», — говорят бойцы.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн — в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.