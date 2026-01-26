Дерматолог рассказала, стареет ли кожа из-за холода

Мороз, ветер и снег – это стресс для кожи. Сальные железы начинают вырабатывать меньшее количество секрета, нарушается защитный кожный барьер. А стареет ли кожа? Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая отделом медицинской профилактики Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Татарстана Елена Тухватуллина.

«Из-за холода даже нормальная кожа становится сухой, стянутой, становятся более заметны морщины. Раздраженная сухая кожа может выглядеть старше, но это не говорит о том, что зима старит», – объяснила врач.

На холоде сужаются поверхностные сосуды, а когда человек заходит в помещение, они расширяются. Эти «качели» – еще одно большое испытание для кожи. Страдают от холода и губы, потому как быстро обезвоживаются. Ухудшает ситуацию привычка облизывать губы – это неизбежно приводит к воспалению, трещинам и болезненным заедам.

«У людей с хроническими болезнями кожи холодная погода может вызвать обострение. С новой силой дают о себе знать атопический дерматит, экзема, псориаз и розацеа. Из-за усилившегося зуда и сухости люди расчесывают кожу и могут занести вторичную инфекцию», – рассказала врач.

Помочь коже можно с помощью правильного ухода.

Умывайтесь теплой водой с использованием средств, которые не нарушают защитный барьер кожи. Нежелательно использовать мыло на основе щелочи и спиртовых растворов. Не нужно усиленно растирать себя полотенцем, лучше аккуратно промокать кожу после душа. За полчаса до выхода на улицу лучше наносить увлажняющие кремы. Эффективен крем с функциями «защита – питание – восстановление». Изучите состав. Полезными будут следующие компоненты: церамид, сквалан, лецитин, олива, авокадо, миндаль и абрикосовая косточка. Людям с хроническими заболеваниями кожи нужно использовать эмоленты. Наносить их нужно на слегка увлажненную кожу лица и тела после умывания или душа.

«Обязательно надевайте перчатки или варежки. На морозе нежелательно носить металлические украшения, например серьги. Они быстро охлаждаются и могут усилить обморожение. Колючие шерстяные шарфы и свитеры хорошо сохраняют тепло, но они могут навредить людям с чувствительной кожей, вызвав раздражение, зуд и покраснения. Лучше носить одежду из кашемира или шерсти альпаки – она мягкая и гипоаллергенная», – посоветовала Елена Тухватуллина.

Чтобы не травмировать кожу, после возвращения с мороза не надо сразу залезать в горячую ванну. Согреваться нужно постепенно. В квартире не будет лишним использовать увлажнители воздуха. Сохранить структуру кожи поможет правильное питание. В рационе должны быть фрукты, овощи, орехи, травяные чаи и вода.

Если на холоде у вас появились волдыри, сильный зуд, отек, срочно обратитесь за помощью к врачу. Это могут быть симптомы холодовой крапивницы. У некоторых людей она появляется как ответ иммунной системы на холод. Среди ее последствий отек гортани и анафилактический шок.

О том, чем опасны низкие температуры для других систем нашего организма, кому лучше остаться дома в морозные дни и как обезопасить себя, выходя на холодный воздух, читайте в большом материале «Татар-информа».