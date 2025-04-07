Дерматолог: «Рак кожи может развиться на месте солнечных ожогов, полученных в детстве»

Опухоли кожи – одни из наиболее распространенных в Татарстане злокачественных новообразований. Какие виды рака кожи бывают? Чем вреден солярий? Об этом в День дерматовенеролога, который отмечается сегодня, 7 апреля, «Татар-информу» рассказала врач-дерматолог Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Луиза Казакова.





Очень сильно способствуют развитию новообразований солнечные ожоги. Особенно опасны те, что перенесены в детстве

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Солнечные ожоги из детства могут напомнить о себе в зрелом возрасте»

Среди злокачественных новообразований кожи, сокращенно – ЗНО кожи, чаще всего встречаются: меланома, базалиома и плоскоклеточный рак. Пациенты сталкиваются и с предраковыми состояния кожи: актинический и себорейный кератоз, болезнь Боуэна.

«Основной фактор риска возникновения злокачественных опухолей кожи – длительное пребывание на солнце. Особенно подвержены ультрафиолету люди так называемых первого и второго фототипов. Это люди со светлой кожей, голубыми или светло-зелеными глазами, рыжими волосами», – объяснила Луиза Казакова.

К группам риска также относятся люди, которые работают на открытом воздухе, на вредных производствах – радиация и токсичные химические вещества вызывают опухоли кожи.

На развитие новообразований также влияют длительные хронические заболевания, нарушения иммунитета, стресс. Если у родителей были злокачественные новообразования кожи, это тоже большой фактор риска.

«Очень сильно способствуют развитию новообразований солнечные ожоги. Особенно опасны те, что перенесены в детстве, до пяти лет. Детей важно защищать от солнца. Кожа «запоминает» ожоги, и в старшем возрасте начинаются проблемы. Как поведет себя ожог через десятки лет, сказать трудно. Пациенты с множественными образованиями недоумевают: откуда это появилось? Затем выясняется, что раньше этот человек любил загорать, получал ожоги», – рассказала дерматолог.

Меланомой чаще всего страдают люди старше 60 лет. Базалиома встречается у тех, кому за 50. Однако, по словам врача, в медицинской практике встречаются и пациенты в возрасте 35 лет. Болезнь молодеет. С чем это связано? С частым загаром, с использованием соляриев.

«Посещать солярии однозначно вредно. Не факт, что используемые там лампы отсекают опасные для здоровья лучи. Проверить оборудование или хотя бы дозировать сеансы врачи не могут. Солнце, конечно же, необходимо для организма, ведь только так вырабатывается витамин D. Загорать можно, но умеренно, не надо заниматься этим в пик солнечной активности. Лучше делать это с 9 до 11 утра и после 16 часов вечера», – подчеркнула медик.

Использование средств защиты обязательно. Солнцезащитные кремы с уровнем SPF не менее 50 надо наносить на все открытые участки тела. Врачи настоятельно рекомендуют избегать солнечных ожогов, носить защищающую одежду и солнцезащитные очки.

Многие из нас уверены, что от солнца нужно защищаться с апреля по октябрь. Луиза Казакова уточняет: кремами с SPF нужно пользоваться постоянно, ведь солнце активно 365 дней в году.

На вооружении медицины сегодня современные методы диагностики рака кожи Фото: © «Татар-информ»

«Новообразование кожи не проходит более двух-трех недель? Бегом к врачу!»

Врач отдельно остановилась на симптомах ЗНО кожи. К примеру, меланома имеет разные проявления. Нужно насторожиться, если родинка, она же невус, стала расти или уменьшаться в размере. Если она темнеет или светлеет, начинает кровить, зудеть, обрастать коркой, если вокруг родинки появляются коричневые пятнышки – это тоже плохие знаки. Важно помнить: на раннем этапе меланома не возвышается над уровнем кожи, это просто пятно. К тому же меланома может возникнуть и там, где родинки не было.

Плоскоклеточный рак выглядит как огрубевшая кожа. Базалиома проявляется как розовый узелок в виде горошины или белое пятно с ободком, похожим на жемчужное ожерелье. Часто на поверхности базалиомы бывает эрозия, которая кровит и покрывается геморрагической корочкой.

Базалиома, в отличие от меланомы, не дает метастазов. Однако она может разрушать ткани, прорастая вглубь. При раннем обращении к врачу опухоль легко вырезается, а если сделать это несвоевременно, то может понадобиться вмешательство пластического хирурга.

«На любое новообразование больше 5 миллиметров нужно обратить внимание. Если оно не проходит более двух-трех недель – это повод обратиться к врачу. Если обнаружить ЗНО на ранней стадии, его реально вылечить. Обратитесь к врачу раньше, чтобы продлить себе жизнь», – подчеркнула медик.

Врач посетовала: люди иногда годами ходят с новообразованиями, безответственно относятся к своему здоровью. Рак кожи обнаружить довольно просто. Если внутренние органы увидеть нельзя, то кожу можно изучить своими глазами. Осматривать себя и своих близких нужно ежедневно. Особое внимание следует уделить волосистой части головы и ушным раковинам.

Задача дерматолога – не пропустить ЗНО. Его устранением занимаются уже онкологи Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

«Если за всеми родинками не уследить, поможет оборудование»

На вооружении медицины сегодня современные методы диагностики рака кожи. Один из них – дерматоскопия. Дерматоскоп – аппарат, который позволяет увеличить изображение кожи в 10-140 раз, в зависимости от прибора.

«За каждой новой родинкой нужно наблюдать, но есть люди, у которых невусов очень много. В таких случаях заметить новообразование трудно. Тогда применяется цифровой дерматоскоп. Сканируется весь кожный покров пациента, включая кожу ладоней и подошв. Сомнительные родинки выделяются красным цветом. Затем врач смотрит подозрительное место вручную», – рассказала Луиза Казакова.

Задача дерматолога – не пропустить ЗНО. Его устранением занимаются уже онкологи. Это делается хирургическим путем. Первый год после операции пациенты ходят к онкологу раз в три месяца, затем раз в полгода и ежегодно.

На месте выреза, как правило, остается рубец. За самим местом выреза, по словам дерматолога, особенно долго не наблюдают. Однако в случае с меланомой важно отследить возможные метастазы.

«В марте этого года Республиканский кожно-венерологический диспансер запустил проект с казанской поликлиникой №21. Терапевты осматривают пациента и, если находят нечто подозрительное, направляют фотографии в диспансер. Дерматологи изучают эти снимки, если им что-то не нравится, приглашают этого пациента на прием. Обследуемый также заполняет анкету со всеми данными об этом новообразовании», – рассказала врач-дерматолог.

Проект пока не имеет названия, но уже начал приносить плоды – на осмотр в диспансер пригласили пациентку с подозрительным новообразованием.

По данным РККВД, в Татарстане растет выявляемость злокачественных новообразований кожи. Если в 2008 году заболеваемость раком кожи составляла 35 на 100 тысяч населения, то в 2023 году этот показатель – 61,3 на 100 тысяч человек. Показатель меланомы, самого злокачественного заболевания кожи: в 2008 году – 3,1 на 100 тысяч человек, в 2023 году – 8,3 на 100 тысяч, что ниже среднего уровня по стране. В РФ заболеваемость находится на уровне 9,7 на 100 тысяч.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что среди всех злокачественных образований в Татарстане на первом месте рак толстой кишки – это 13,9% пациентов. Второе место в структуре заболеваемости занимает меланома кожи – на ее долю приходится 13,4% заболевших.

В 2023 году число в Татарстане выявлено 19 472 человека с ЗНО – это те, у кого рак диагностировали впервые. Среди них 10 478 женщин и 8 994 мужчины.