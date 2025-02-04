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Общество 4 февраля 2025 12:07

Главный онколог РТ рассказал, какими видами рака чаще всего болеют татарстанцы

В прошлом году в Татарстане впервые нашли рак у 19,4 тысячи человек, это на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

«В структуре заболеваемости лидирует традиционно для республики Татарстан злокачественное новообразование толстой кишки – 13,9%, меланома кожи – 13,4%, молочная железа – 11,7%, женские половые органы – 9,2%, легкие – 9%, предстательная железа – 7,9%», – отметил врач.

Единственный рак, заболеваемость которым уменьшилась, – это онкология желудка, в общей структуре она занимает 5,4%.

Онколог объяснил, что рак у татарстанцев находят чаще благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам. То есть опухоли обнаруживают на ранней стадии, пока симптомов еще нет, и из-за этого выше вероятность полностью вылечить больного.

Показатель смертности от новообразований за прошлый год увеличился лишь на 1,9%.

#Здоровье #онкология
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