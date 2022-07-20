Дерипаска отнес Казань к городам — «кузницам умов»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал «кузницами умов» Казань, Москву и Санкт-Петербург. При этом он высказал сожаление в связи с тем, что подобных российских городов не так много.

Таким образом миллиардер в своем Telegram-канале отреагировал на результаты международных олимпиад по физике IPhO 2022 и по математике IMO 2022, победителями и призерами которых стали российские школьники.

Для представителей России обе олимпиады в этом году проходили дистанционно. Они состязались в индивидуальном порядке, без национальных флагов и символов — из-за специальной военной операции на Украине.

«Если бы ребятам разрешили представлять страну, то на Олимпиаде по математике в общем зачете наша сборная заняла бы второе место, уступив только Китаю», — отозвался об этом аспекте нынешних соревнований Дерипаска. И добавил: «Российские школьники, безусловно, трудяги, как и люди, готовившие их к этим олимпиадам. Мы должны знать имена этих ребят и гордиться ими».

Вместе с тем состояние системы образования предприниматель оценил достаточно критически. «Жаль лишь то, что «кузниц умов», как мы видим из рейтинга победителей этого года и предыдущих лет, на всю необъятную Россию не очень много — Санкт-Петербург, Казань, Москва», — констатировал он.

«В регионах у нас много талантов, которые из-за существующих проблем общеобразовательной системы и пары показушных проектов просто не могут в полной мере реализовать свой потенциал», — уверен Дерипаска. По его мнению, развитие качественного и доступного математического и физического школьного образования в регионах должно стать приоритетом государственной образовательной политики.

На Международной олимпиаде по математике IMO 2022, проходившей в Осло, Галия Шарафетдинова из казанского лицея №131 завоевала золотую медаль. При этом она оказалась на первом месте в общем рейтинге олимпиады.

Победителей и призеров IMO 2022 поздравил Президент РФ Владимир Путин. «Завоеванные вами медали — заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность», — подчеркнул он в адресованной им телеграмме.