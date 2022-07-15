Выпускница казанского лицея завоевала золото на Международной математической олимпиаде

Выпускница казанского лицея №131 Галия Шарафетдинова завоевала золотую медаль на Международной математической олимпиаде школьников (IMO-2022). Она также заняла первое место в общем рейтинге этого состязания, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Российская сборная школьников выиграла три золотые и три серебряные медали на 63-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в Осло. В ней приняли участие 589 ребят из более 100 стран. Российские школьники выполняли задания дистанционно», – отметили в министерстве.

Подготовка команды для участия в олимпиаде началась в июле прошлого года. За это время определили шесть участников из более чем 40 претендентов. В этом году, с 11 июня по 1 июля, прошли летние учебно-тренировочные сборы, а с 2 по 8 июля команда тренировалась на установочных сборах.

Международная математическая олимпиада – ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года. Соревнование включает два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывают разные области математики, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.