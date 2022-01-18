Деревню Универсиады возглавил новый мэр

Директором Деревни Универсиады назначен Марат Салихов. Он сменил на посту Ильнура Рахимова, который занимал этот пост с 2015 года.

При этом новый мэр сохранит за собой пост руководителя крытого плавательного бассейна «Буревестник», который он занимает с февраля 2012 года.

Марат Салихов родился в Нижнекамске 21 марта 1985 года. Окончил Нижнекамский нефтехимический колледж и Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер». Дважды проходил курсы повышения квалификации — в Институте экономики, управления и права и Российском международном олимпийском университете.

Руководитель обещает повысить уровень обслуживания в самом большом студенческом кампусе Татарстана и расширить возможности его использования как доступной площадки для увеличения туристического потока.

Ильнур Рахимов в конце прошлого года возглавил музей-заповедник «Казанский Кремль», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».