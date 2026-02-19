news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 февраля 2026 13:39

«Деревня рыдала, провожая мужчин»: труженица тыла из Казани рассказала о начале войны

Читайте нас в
Телеграм

Труженица тыла Валентина Степановна Макарина из Татарстана в феврале отметит 95-летний юбилей. В гостях у ветерана побывали корреспонденты «Татар-информа».

Валентина Степановна родилась 28 февраля 1931 года в Вологодской области. Война началась, когда ей было десять лет – тогда Макарина жила в одной из деревень этого региона. Утром 22 июня дети любовались льняным полем, а вечером деревня провожала мужчин на фронт.

«Я запомнила тот день навсегда благодаря льняному полю. Мы с подружкой Галкой возвращались домой, несли еду пастуху. Лен тогда цвел – огромное голубое-голубое поле. Мы стояли на краю и любовались: „Какая же красота!“ А когда подошли к деревне, увидели деда с соседским парнем. Парень уходил в армию в тот же день. Он сказал деду: „Иди, Егора собирай на войну. Гитлер напал на нас“. К вечеру вся деревня уже выла. Плакали все», – рассказала Макарина.

Во время войны Валентина работала в колхозе. Потом она поступила в институт, затем вышла замуж, родила детей. Работала в воинской части бухгалтером.

В настоящее время Валентина Степановна живет вместе с дочерью и внуком в Казани. Сама себя обслуживает, ходит по дому, прошлым летом отдыхала на даче.

Макарина награждена юбилейными медалями: «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Историю ветерана в Год воинской и трудовой доблести публикует «Татар-информ».

#Год воинской и трудовой доблести #труженица тыла
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026