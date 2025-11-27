news_header_top
Политика 27 ноября 2025 10:55

Депутаты РТ почтили память одного из создателей Конституции РТ Бориса Железнова

Депутаты Госсовета Татарстана на 16-м заседании парламента почтили память одного из создателей Конституции РТ, академика Российской академии наук Бориса Железнова. Он ушел из жизни 25 ноября.

«Борис Железнов был одним из архитекторов правовой системы современного Татарстана. В начале 1990-х годов он являлся членом Конституционной комиссии Верховного Совета республики. Участвовал в разработке федеральных законов, правовых актов республики, Конституции. В частности, он является автором ключевой главы о национально-государственном устройстве Татарстана», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что память о Железнове навсегда сохранится в сердцах татарстанцев.

Борис Железнов был академиком Российской академии гуманитарных и социальных наук и Российской академии юридических наук, заслуженным деятелем науки Республики Татарстан, заслуженным профессором Казанского университета, заслуженным юристом Республики Татарстан, доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного и административного права Юридического факультета Казанского федерального университета.

