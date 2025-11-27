Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Бориса Железнова

Фото: kpfu.ru

Руководство Республики Татарстан выразило соболезнования в связи со смертью известного правоведа Татарстана, академика Российской академии наук Бориса Железнова.

Железнов родился 10 февраля 1927 года в Житомире. После окончания Казанского юридического института в 1948 году он начал трудовую деятельность в прокуратуре Татарской АССР, а с 1961 года непрерывно работал в Казанском государственном университете, пройдя путь от аспиранта до профессора кафедры конституционного и административного права.

Как эксперт в области конституционного права, Борис Леонидович принимал активное участие в разработке Конституции Республики Татарстан, федеральных законов, нормативных правовых актов республики и договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Российской Федерацией. Он также сотрудничал с Конституционным судом РФ и с 1991 по 2000 год был членом комитета конституционного надзора РТ.

Борис Железнов оставил богатое научное наследие – более 130 публикаций, активно занимался подготовкой молодых специалистов в области права.

«Б.Л. Железнов обладал редким даром видеть суть сложнейших правовых вопросов и находить точные решения. Высокая гражданская позиция, порядочность и верность своим принципам создавали вокруг него особую атмосферу уважения и доверия. Его жизненный и профессиональный путь является примером служения Отечеству, обществу и науке», – отмечается в некрологе.

Многолетняя плодотворная работа и профессиональные достижения Железнова были отмечены государственными наградами, в числе которых орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» и «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

«Светлая память о Борисе Леонидовиче Железнове навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Некролог подписан от имени первых лиц республики, включая Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова, министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, мэра Казани Ильсура Метшина, бывшего Премьер-министра РТ, Председателя Татарстанского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Ильдара Халикова и ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина.