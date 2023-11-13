Депутаты проголосовали за отставку руководителя исполкома Нижнекамска

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамска Камиль Назмиев покинул пост по собственному желанию. Причиной стал переход на новую работу в АО «Сетевая компания». Об этом стало известно на объединенной сессии, где депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий.

«В нижнекамский городской совет поступило заявление руководителя исполкома Камиля Римовича Назмиева о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи со сменой направления деятельности. В соответствии с уставом города Нижнекамска нам необходимо принять решение об отставке руководителя исполнительного комитета Нижнекамска. Данный вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам регламента местного самоуправления, депутатской этики, который состоялся до сессии», — сообщила вице-мэр Марина Камелина.

Депутаты единогласно проголосовали за отставку главы исполкома Нижнекамска

Отметим, что Камиль Назмиев занимал эту должность с октября 2022 года. Накануне за плодотворный и добросовестный труд он был награжден почетной грамотой главы Нижнекамского муниципального района.