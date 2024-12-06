Депутаты призвали Кадырова извиниться за критику глав МВД и СК

Рамзан Кадыров

Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

Муниципальные депутаты Краснодарского края Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова извиниться перед министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным за прозвучавшую накануне критику руководителей силовых ведомств. Парламентарии считают, что слова регионального лидеру оскорбляют страну в целом.

«Кадыров обычно всех просит извиниться за любое сказанное слово. Очевидно, что он сказал лишнего. Я — гражданин и патриот нашей страны, органы власти — часть этой страны. Его слова в адрес Бастрыкина и Колокольцева оскорбляют страну», — сказал Кусмаков в беседе с Lenta.ru.

«Климов добавил, что глава региона не вправе вмешиваться в деятельность федеральных силовых структур. «Вспомните просто хотя бы одного главу региона, кто бы вот так вот делал такие громкие заявления. То кровную месть объявляет, то еще что-то. Мне кажется, это не совсем правильно», – считает Климов.

Накануне Кадыров раскритиковал деятельность глав МВД РФ и СК России, заявив, что они «сидят не на своих местах». Причиной тому послужило возбуждение уголовного дела в отношении чеченского подростка Муслима Мурдиева. Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. В течение более полугода он находится под домашним арестом.

Следственный комитет после критики со стороны Кадырова опубликовал видеозапись драки из уголовного дела о хулиганстве, по которому проходит Мурдиев. По данным следствия, пятеро подростков выбирали случайных жертв, после чего один из фигурантов провоцировал конфликт и затевал драку.