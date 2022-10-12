Депутаты могут внести в Госдуму закон о совмещении бизнеса и участия в спецоперации

Группа законодателей из 24 депутатов и двух сенаторов подготовила законопроект о совмещении бизнеса и участия в специальной военной операции на Украине. Его могут внести в Государственную Думу уже 12 октября, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Документ представляет собой поправки к закону „О мобилизационной подготовке“ (31-ФЗ), которые должны урегулировать участие бизнесменов в военной деятельности», — пишет издание.

Предполагается, что принятие новеллы позволит снять все ограничения на совмещение статуса предпринимателя и военнослужащего. Сейчас законом «О статусе военнослужащих» военнообязанным запрещено заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц. Исключение составляют только случаи, когда занятия предпринимательством предусмотрены должностными обязанностями.

В случае принятия нового законопроекта военные смогут продолжать вести бизнес через доверенных лиц. Призывная комиссия будет выделять им семь дней на решение всех организационных вопросов.

Ранее Правительство РФ рассказало о подготовке законопроекта, который позволит мобилизованным индивидуальным предпринимателям и владельцам компаний сохранить свое дело.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль».