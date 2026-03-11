Депутаты Казгордумы посетили волонтерскую организацию «Ценим жизнь»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты Казгордумы Танзиля Ракова (исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия»), Марсель Шарапов, Гульнара Галиахметова, Татьяна Мерзлякова и Эдуард Хуснутдинов побывали сегодня в штабе Автономной некоммерческой благотворительной организации «Ценим жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Организация существует с 2022 года, когда участник специальной военной операции Ильнар Зиннатуллин инициировал создание системы взаимодействия волонтеров по поддержке бойцов и их семей. Сейчас она объединяет тысячи активистов из разных городов Татарстана – Казани, Зеленодольска, Апастово, Бугульмы, Сарманово, Набережных Челнов, Бавлов, Елабуги, а также из других регионов России.

Ильнар Зиннатуллин рассказал единороссам, что организация сама реализует весь цикл производства и доставки продукции бойцам, сотрудничает с крупными волонтерскими группами, ветеранами, боевыми объединениями и общественными организациями.

В деятельности проекта задействованы более 200 швей и свыше 400 добровольцев. Они изготавливают эвакуационные комплекты и технические средства для эвакуации раненных, производят перевязочные средства и средства индивидуальной защиты, шьют одежду, комплектуют аптечные наборы и многое другое.

«У организации есть подпроект „Группа А”, его задача – обучение военнослужащих, которые уходят в зону СВО, навыкам оказания медицинской помощи. Занятия проходят непосредственно в зоне специальной военной операции по запросу воинских подразделений. Также наши волонтеры проводят занятия по оказанию первой помощи для гражданских лиц, проводят тактико-специальную подготовку контрактников и военнослужащих», – добавил он.

С сентября 2022 года активисты организации совершили более ста миссий в зону спецоперации, обучили свыше тысячи бойцов. Также они изготовили и передали военнослужащим более 200 тыс. изделий медицинского характера, 3 тыс. эвакуационных комплектов и 8 тыс. перевязочных средств. Вся работа организации ведется на пожертвования, а помощь передается безвозмездно, заверил Зиннатуллин.

«„Ценим жизнь” проводит важную работу по подготовке и обеспечению бойцов. Помимо пошива медицинской амуниции, изготовления аптечек и оборудования, команда активно работает с ранеными и их реабилитации, привлекая психологов, что положительно влияет на настрой бойцов», – прокомментировал увиденное Эдуард Хуснутдинов.

По мнению депутата Казгордумы, эта деятельность очень значима для военнослужащих. «Ребята знают и ценят, что идет помощь не только от командования, но и от людей, волонтеров. Со своей стороны тоже окажу организации „Ценим жизнь” посильную помощь – с волонтерами уже наметили совместные планы», – уточнил он.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.