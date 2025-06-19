Депутаты Государственного Совета РТ поддержали традицию сбора подарков на Сабантуй

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В преддверии главного татарского национального праздника Сабантуй, который состоится в Казани 21 июня, в столице республики прошел традиционный сбор подарков для будущих победителей и участников праздничных состязаний. Мероприятие по сбору даров, которые будут вручены батырам и победителям конкурсов, объединило представителей власти, общественности и горожан. Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин и депутаты парламента поддержали эту народную традицию и присоединились к доброй акции. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По улицам Казани – Кремлевской, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани и Хади Такташ – прошло торжественное шествие конных повозок. Одна из четырех повозок начала свой маршрут от Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, где также прошёл праздничный концерт.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

От имени председателя Госсовета и парламентариев гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

«Мы с вами духовно богаты и бережно храним традиции многонационального народа Татарстана, – подчеркнула Ирина Терентьева. – Сабантуй – это праздник, рождённый веками, который из года в год укрепляет свои позиции и всё больше расширяет свою географию».

В рамках мероприятия она вручила фарфоровую вазу, специально подготовленную к празднику.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Ирина Терентьева также подчеркнула важность сохранения культурного наследия:

«Прикосновение к традиционным ценностям делает нас сильнее и обогащает духовно. Вы сами можете видеть, насколько искренне и открыто люди участвуют в акции, желая внести свою лепту. Самое важное заключается в том, что в Республике Татарстан бережно хранятся межнациональный мир и согласие. Когда мы соприкасаемся с народными традициями, каждый из нас наполняется теплом, а доверие и дружба лишь укрепляются».

К благотворительной инициативе присоединились также заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов, Секретарь Госсовета Лилия Маврина и другие депутаты.

Все собранные подарки будут переданы администрациям районов Казани — Вахитовского, Приволжского, Советского, Кировского и Московского — для вручения победителям на главных майданах Сабантуя.