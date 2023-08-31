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Политика 31 августа 2023 13:41

Депутаты Госсовета возложили цветы к могилам татарстанских политических деятелей

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Депутаты Государственного Совета РТ почтили память руководителей республиканского парламента прошлых лет. Они возложили цветы к могилам политиков на Арском и Ново-Татарском кладбищах.

В церемонии, прошедшей на Арском кладбище, принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Здесь похоронены два Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР Гали Динмухаметов (1937-1951) и Анвар Багаутдинов (1983-1985), первый Премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров и Председатель Госсовета РТ с 1995 по 1998 год Василий Лихачев.

Еще одна церемония прошла на Ново-Татарском кладбище. Депутаты возложили цветы к могилам председателей Президиума Верховного Совета ТАССР Саляха Низамова (1951-1959) и Салиха Батыева (1960-1983).

Фарид Мухаметшин напомнил, что сотрудники Аппарата Государственного Совета ежегодно приводят в порядок места захоронений, проводят большую исследовательскую работу. «Это наш вклад в сохранение памяти об этих выдающихся людях», — подчеркнул руководитель татарстанского парламента.

Напомним, что накануне в Казани открыли мемориальную доску Анвару Багаутдинову.

#Фарид Мухаметшин
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