Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутаты Госсовета Татарстана приняли участие в подписной акции «Татмедиа»
Более 200 экземпляров газет и журналов выписали депутаты Госсовета Татарстана, приняв участие в традиционной подписной акции «Татмедиа». Самыми активными среди депутатов стали Марат Ахметов, Муслима Латыпова, Ильшат Аминов, Владимир Чагин, Римма Ратникова, Эдвард Абдуллазянов, Олег Николаев и другие.
Многие парламентарии также отметили, что их мамы и супруги на протяжении многих лет читают легендарный журнал «Сююмбике» и оформили подписку на следующее полугодие.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что благотворительную акцию АО «Татмедиа» по подписке на периодические издания поддержал спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он оформил подписку на газеты для Бавлинского дома-интерната.
Благотворительная акция проводится регулярно. Депутаты выписывают издания в социальные учреждения республики – детские дома и дома престарелых.
Напомним, что каждый, кто оформил подписку на два и более издания АО «Татмедиа», может принять участие в розыгрыше ценных призов. Главный приз – 100 тысяч рублей. Более подробная информация размещена по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»