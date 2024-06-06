Депутаты Госсовета Татарстана приняли участие в подписной акции «Татмедиа»

Более 200 экземпляров газет и журналов выписали депутаты Госсовета Татарстана, приняв участие в традиционной подписной акции «Татмедиа». Самыми активными среди депутатов стали Марат Ахметов, Муслима Латыпова, Ильшат Аминов, Владимир Чагин, Римма Ратникова, Эдвард Абдуллазянов, Олег Николаев и другие.

Многие парламентарии также отметили, что их мамы и супруги на протяжении многих лет читают легендарный журнал «Сююмбике» и оформили подписку на следующее полугодие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благотворительную акцию АО «Татмедиа» по подписке на периодические издания поддержал спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он оформил подписку на газеты для Бавлинского дома-интерната.

Благотворительная акция проводится регулярно. Депутаты выписывают издания в социальные учреждения республики – детские дома и дома престарелых.

Напомним, что каждый, кто оформил подписку на два и более издания АО «Татмедиа», может принять участие в розыгрыше ценных призов. Главный приз – 100 тысяч рублей. Более подробная информация размещена по ссылке.