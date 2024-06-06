Фарид Мухаметшин оформил подписку на газеты для Бавлинского дома-интерната

Председатель Госсовета Татарстан Фарид Мухаметшин поддержал благотворительную акцию АО «Татмедиа» по подписке на периодические издания. Оформили подписку для социальных учреждений республики в здании парламента и другие депутаты.

«Прошу депутатов оказать активную поддержку нашим изданиям, оформить подписку для инвалидов, ветеранов, воспитанников детских домов, домов престарелых. Это благое и важное дело», – сказал на 54-м заседании Госсовета Мухаметшин.

Глава парламента подписался на газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», журнал «Сююмбике» для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который находится в селе Крым-Сарай.

Стать участниками акции могут все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа». Выписать республиканские издания можно и в онлайн-режиме на сайте «Татмедиа».

Газеты АО «Татмедиа» издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. 43 газеты выходят на русском языке, 49 на татарском языке, пять – на чувашском и одна газета на удмуртском языке.