Депутаты Госсовета Татарстана исполняют новогодние желания детей

Депутаты Государственного Совета Татарстана исполняют новогодние мечты и пожелания детей, о которых ребята написали в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов помог исполнить новогоднее желание шестилетнего Джалиля и восьмилетней Саиды из Казани, которые попросили у Деда Мороза подарок-сюрприз. От депутата дети получили сладкий подарок, конструктор и сертификат в магазин товаров для рукоделия и творчества.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов исполнил желание пятилетней Айлины, которая мечтала о кукле.

Секретарь Государственного Совета Татарстана Лилия Маврина вручила подарки сразу нескольким девочкам: трехлетняя Эвелина получила интерактивную куклу, одиннадцатилетняя Полина – набор для вышивания, а тринадцатилетняя Амелия – набор для рисования. «Очень хочется, чтобы девочки всегда верили в чудеса!» – отметила Лилия Николаевна.

Председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев исполнил мечту девятилетнего Льва из Мензелинского района, который мечтал о подарке-сюрпризе. От депутата он и его брат получили сладкие подарки и игрушечные танки.

Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева побывала в гостях у девятилетнего Романа в Зеленодольском районе и вручила ему долгожданный подарок – телескоп. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья давно мечтает изучать звезды.

Заместитель председателя по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов поддержал благотворительную акцию «Ёлка желаний» и исполнил мечту десятилетнего мальчика Наримана из Муслюмовского района.

Председатель Комитета по социальной политике Алексей Созинов исполнил мечту Мелиссы, которая хотела получить от Деда Мороза сюрприз. Депутат передал ей сладкий подарок и сертификат в магазин детских товаров. Также депутат в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний для старшего поколения» исполнил мечту Зильфии Каримовой, которая проживает с дочкой, инвалидом-колясочником. Алексей Созинов подарил пенсионерке электрическую кофемолку и сладкие подарки.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» поздравил многодетную семью Рената и Айгуль Шайхайдаровых, проживающих в деревне Антоновка Камско-Устьинского района. Они воспитывают пятерых детей. Депутат вручил им сладкие подарки.

Заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев исполнил мечту тринадцатилетнего Рустама, который захотел получить в подарок от Деда Мороза электросамокат. Кроме того, депутат поздравил с предстоящим Новым Годом семилетнюю Ралию из села Большая Атня и вручил ей портативную колонку, а десятилетнему Гумиру из деревни Кзыл-Утар подарил демисезонную куртку.

Заместитель председателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова исполнила мечты детей из многодетной семьи города Казани. Она подарила пятилетней Амелии и ее братьям сладкие подарки и сертификат на приобретение подарка-сюрприза.

Депутат Государственного Совета Камиль Гилманов осуществил мечту пятилетней Мии и ее брата Матвея, которые мечтали получить от Деда Мороза конструктор и наборы для творчества. Также депутат подарил детям сладости.

Председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов исполнил новогоднее желание восьмилетнего Эльмира из Бавлов. От Деда Мороза он попросил в подарок игрушечную военную технику. Депутат передал ему конструктор «Военный вертолет». Также детям с ограниченными возможностями здоровья Хусаинов передал игрушки.

Заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев также поддержал благотворительную акцию «Ёлка желаний» и подарил пятилетней Марте сертификат в детский магазин. Девочка любит учиться и занимается творчеством.

Депутат Государственного Совета Руслан Нигматулин исполнил желание 15-летней Дарины из Набережных Челнов. Девочка мечтала о беспроводных наушниках. Также депутат осуществил мечту 11-летней Ясмины из Тукаевского района, которая загадала на Новый год вафельницу. Ясмина учится в челнинской школе №88 для детей с нарушением слуха. Вручение подарка состоялось на новогоднем представлении в школе, где Ясмина играла роль в спектакле «Золушка».

Депутат Евгений Султанов вручил семилетнему Павлу приставку для видеоигр, депутат Эдвард Абдуллазянов исполнил мечту Марианны и передал ей конструктор.

К благотворительной акции присоединился и депутат Государственного Совета Мякзюм Салахов, он подарил восьмилетнему Айнуру колонку.

Депутат Ренат Валиуллин осуществил желание Алексея – ребенка с особенностями здоровья и подарил ему игрушечную кухню. «Пусть желание каждого ребенка исполнится!» – пожелал он.

Ранее Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин исполнил заветные новогодние желания детей из многодетной семьи Вафиных, проживающих в Казани.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России. Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.