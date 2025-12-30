Фарид Мухаметшин исполнил новогодние желания детей из многодетной семьи в Казани

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин исполнил заветные новогодние желания детей из многодетной семьи Вафиных, проживающих в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Десятилетняя Самина мечтала о велосипеде, а семилетняя Сабина любит танцевать и загадала себе в подарок танцевальный коврик.

Председатель Государственного Совета также вручили сладкий подарок их двухлетнему брату Ранелю.

О своих желаниях ребята написали на сайте «Ёлка желаний» в рамках Всероссийской благотворительной акции. Открытки с их пожеланиями Фарид Мухаметшин снял с новогодней елки, установленной в здании Государственного Совета.

«С наступающим Новым годом! Будьте счастливы» – поздравил глава парламента детей.

«Спасибо! Они очень давно об этом мечтали», – поблагодарила Фарида Мухаметшина мама ребят Лейсан Исмагиловна.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России. Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Видео: t.me/faridmuhametshin