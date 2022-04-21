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Политика
21 апреля 2022  11:46
Надежда Гордеева

Депутаты РТ подготовили обращение в поддержку Путина в связи с проведением спецоперации

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Депутаты Госсовета Татарстана подготовили обращение в поддержку Президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Его рассмотрят сегодня на 31-м заседании Госсовета РТ.

«Прошу дополнительно включить в повестку дня один вопрос — обращение Государственного Совета Татарстана в поддержку президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции», – сказал депутат Эмиль Хуснутдинов.

По словам парламентария, обращение подготовили заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, депутаты Артур Абдульзянов, Олег Коробченко, Хафиз Миргалимов, Алсу Набиева, Эдуард Шарафиев.

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