Депутаты Госсовета РТ перечислили деньги на экипировку мобилизованных

Однодневный заработок в фонд поддержки мобилизованных граждан перечислили депутаты и сотрудники аппарата Государственного Совета РТ. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Средства будут направлены в фонд „Ярдәм янәшә” на целевую поддержку и приобретение элементов экипировки и предметов первой необходимости для бойцов, которые в ближайшее время примут участие в специальной военной операции», — отметили в пресс-службе.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране российский лидер объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.