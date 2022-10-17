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Политика
17 октября 2022  16:10
Алексей Угаров

Депутаты Госсовета РТ перечислили деньги на экипировку мобилизованных

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Однодневный заработок в фонд поддержки мобилизованных граждан перечислили депутаты и сотрудники аппарата Государственного Совета РТ. Об этом сообщает пресс-служба парламента.  

«Средства будут направлены в фонд „Ярдәм янәшә” на целевую поддержку и приобретение элементов экипировки и предметов первой необходимости для бойцов, которые в ближайшее время примут участие в специальной военной операции», — отметили в пресс-службе.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране российский лидер объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.

#мобилизация
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