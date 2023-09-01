Депутаты Госдумы РФ поздравили татарстанских школьников с Днем знаний

В этом году в Татарстане в первый класс пошли учиться 56,9 тысячи татарстанских ребят. Депутаты Госдумы РФ поздравили школьников республики с Днем знаний.

«Первый звонок в своей жизни – кто его не вспомнит?» – пишет в своем Telegram-канале Айрат Фаррахов. Он выразил слова благодарности всем педагогам и работникам образовательных учреждений. «Благодаря вашему таланту, усердию, терпению и мудрости мы становимся успешными и профессиональными людьми!».

Татьяна Ларионова в своих соцсетях написала, что 1 сентября – «трепетный, ответственный и такой вдохновляющий день!». Она напомнила, что члены партии «Единая Россия» ежегодно проводят акции «Собери ребенка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приемка». Парламентарий вместе с родителями проверили готовность учебных заведений к первому сентября в рамках народной программы партии, они оценили качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.

Депутат Марат Нуриев также отметил, что праздник 1 сентября дорог каждому. «У первоклассников сегодня начинается новый этап в жизни, полный открытий. Пусть каждый день приносит вам радость и яркие впечатления. Учитесь с интересом и удовольствием», – напутствовал он ребят. Выпускникам он пожелал провести предстоящий учебный год с пользой и определиться с выбором профессии.

Альфия Когогина, которая присутствовала на открытии новой школы в Набережных Челнах, отметила, что лучшие вложения – это вложения в образование и развитие детей. К слову, в школе размещены два бассейна, она укомплектована новейшим оборудованием. Стоимость объекта составила 2,5 млрд рублей. Когогина пожелала школьникам и студентам больших успехов, мудрых наставников, верных друзей.

«День знаний — всегда день надежд. На счастливое будущее наших детей, на успехи и процветание страны. Сегодня, конечно же, поздравлю ребят из семей, с которыми имею честь работать в Республике Татарстан — тех, чьи отцы сейчас защищают Родину. Мы, единороссы, в нынешнем году собирали этих детей в школу», – рассказала депутат Елена Ямпольская.

Ильдар Гильмутдинов поздравил учеников гимназии №20 в Казани. «Школа – это прежде всего педагоги и дети. Ученики, которые хотят получить знания, и учителя, которые хотят дать их. Я хочу всем пожелать в этот день здоровья», – поделился депутат.