Депутатов начнут лишать полномочий за несанкционированный выезд из РФ

Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации будут лишаться своих полномочий за несанкционированный выезд за границу. Соответствующий закон подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом, парламентарии должны заблаговременно согласовывать свои поездки с руководством соответствующей палаты парламента. Если же этого не произойдет, полномочия политика могут быть прекращены досрочно.

Исключением из правила станут служебные командировки представителей Госдумы и Совета Федерации.

Как заявил ранее председатель ГД Вячеслав Володин, депутаты и сенаторы должны обладать «самодисциплиной и трудолюбием» и выполнять свои обязанности перед гражданами России, а не «разъезжать по странам, особенно в нынешней ситуации».