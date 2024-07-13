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Политика 13 июля 2024 16:52

Депутатов начнут лишать полномочий за несанкционированный выезд из РФ

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Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации будут лишаться своих полномочий за несанкционированный выезд за границу. Соответствующий закон подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом, парламентарии должны заблаговременно согласовывать свои поездки с руководством соответствующей палаты парламента. Если же этого не произойдет, полномочия политика могут быть прекращены досрочно.

Исключением из правила станут служебные командировки представителей Госдумы и Совета Федерации.

Как заявил ранее председатель ГД Вячеслав Володин, депутаты и сенаторы должны обладать «самодисциплиной и трудолюбием» и выполнять свои обязанности перед гражданами России, а не «разъезжать по странам, особенно в нынешней ситуации».

#депутаты #Владимир Путин
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