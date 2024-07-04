Депутатов начнут лишать полномочий за выезд за границу без уведомления

Депутатам и сенаторам в России запретили выезжать за границу без согласования. Несанкционированная поездка приведет к досрочному лишению полномочий, сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Соответствующий закон был принят сегодня. Теперь парламентарии обязаны предварительно согласовывать свои поездки за границу.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, избранные депутаты и сенаторы должны обладать «самодисциплиной и трудолюбием». Их обязанности заключаются в представлении интересов российских граждан, а не в «разъездах по странам, особенно в нынешней ситуации». Благодаря новому закону, уверен Володин, существенно снизится число тех, кто рассчитывал «отдохнуть за счет государства и своих избирателей».