В России могут запретить фильмы «Брат» и «Брат 2»

В России могут запретить ряд фильмов режиссера Алексея Балабанова, который известен зрителю как создатель фильмов «Брат» и «Брат 2». Об этом сообщила депутат Госдумы Елена Драпеко, чьи слова приводит издание «Абзац».

По словам парламентария, нужно проверить отечественные фильмы 80-х и 90-х на соответствие традиционным ценностям. По ее мнению, некоторые кинокартины Балабанова могут подвергнуться цензуре или вовсе будут запрещены.

«Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», — считает она.

Режиссер Балабанов родился в 1959-м в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Свою режиссерскую карьеру он начал в 1980-х годах. Тогда Балабанов работал на Свердловской киностудии ассистентом режиссера. Как режиссер он дебютировал в 1985 году, сняв фильм «Раньше было другое время». Позже Балабанов снял картины «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200», а также «Про уродов и людей».