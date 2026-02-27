Депутатам Госдумы рассказали о работе поисковиков Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Находящиеся в Казани с рабочей поездкой депутаты Государственной Думы РФ, в основном – члены Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов во главе с его председателем Ярославом Ниловым, представители ряда профильных федеральных министерств и ведомств, глава Комиссии Совета законодателей России по вопросам социальной политики и Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева в сопровождении председателя Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Алексея Созинова посетили ряд социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В том числе парламентарии посетили Центр занятости населения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Казани, капитально отремонтированный в прошлом году. В 2025-м Татарстан вместе с 16 другими регионами стал участником программы комплексной модернизации центров занятости по национальному проекту «Кадры». Сейчас в столице РТ зарегистрировано почти 1,5 тыс. безработных.

Ярослав Нилов поинтересовался, как организовано переобучение жителей республики в центрах занятости. «Переобучение проводится под конкретные заявки работодателей. Мы уже работаем с предприятиями. Вертолетный завод открыл хороший учебный центр. Они прошли квалификационный отбор у ряда федеральных операторов. И те, кого они планируют нанять или если есть у нас на учете кандидаты, мы их переобучаем в рамках национального проекта „Кадры“, и они уже выходят либо на вертолетный, либо на авиационный завод», – пояснила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Понятно, что для компаний это наиболее удобный вариант. Центр занятости подбирает соискателя, они записываются через портал и приступают к обучению. Мы этого добивались, чтобы вовлечь предприятия в этот процесс, а не просто переподготавливали на открытый рынок. Понятно, что человек, который переобучился, более конкурентоспособен. Нам было важно сделать эту связку переобучения с последующим трудоустройством», –отметил в свою очередь заместитель главы Роструда Ян Талбацкий.

Кроме того, депутаты посетили центр региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» РТ. Гости осмотрели учебные корпуса, пообщались с участниками школы поисковика, побывали в ДНК-лаборатории и музее. Общественники создают компьютерную базу данных всех жертв войн и репрессий, связанных с Татарстаном, пропавших без вести в годы войны или погибших при неизвестных обстоятельствах. Объединение также организует поисковые экспедиции для захоронения останков павших на войне солдат и проводит мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. За более чем 30 лет работы «Отечество» провело свыше 500 экспедиций в 15 регионах России. Удалось установить имена 1,5 тыс. погибших бойцов, рассказал руководитель организации Александр Коноплев.

«Чтобы правильно идентифицировать останки нужно знать археологию, анатомию. Для этого мы должны уметь делать правильно фотофиксацию, заполнять документы – это целый комплекс профессиональной работы. Мы одни из первых в стране начали делать базу данных о пропавших без вести, „Книга памяти“ у нас была первая в России. Мы первыми начали читать медальоны на сканерах. Наши специалисты распознают медальоны лучше, чем в экспертных центрах МВД», – подчеркнул он.

Депутаты также посетили Высшую школу государственного и муниципального управления КФУ, где сейчас проходят курсы повышения квалификации социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ.

В Татарстане работают 100 социальных координаторов, которые помогают ветеранам специальной военной операции и членам их семей, проинформировала руководитель филиала Гузель Удачина. «Раз в месяц мы собираемся на обучающие семинары в КФУ, приезжают социальные координаторы со всей республики», – объяснила она.

Ярослав Нилов заметил, что социальные координаторы выполняют важную государственную миссию. «Мы делаем одно общее дело в рамках тех задач, которые поставлены Президентом страны [Владимиром Путиным] Федеральному Собранию. Всё реализуется только сообща. Для нас крайне важно получить обратную связь, благодаря таким встречам мы слышим, видим и понимаем, где нужно доработать законодательство. Вы работаете на земле, вы работаете с людьми, вы знаете, какие вопросы их волнуют», – выразил уверенность парламентарий.

Депутат также сделал акцент на том, что подобные встречи приносят результат. Так, два года назад после визита членов комитета в Кемеровскую область Правительство РФ повысило доступность медицинской помощи для военнослужащих. Находящиеся в отпуске бойцы теперь могут получать медицинскую помощь в любой удобной для них государственной больнице или поликлинике, а не только в ведомственных госпиталях.

«В 2024 году нам была поставлена задача скорректировать законодательство <...>, чтобы отдельным категориям ветеранов боевых действий в качестве технических средств реабилитации, за счет внутренних резервных фондов, можно было выделять транспортные средства. И сегодня это уже реализуется на практике, в том числе и в Республике Татарстан», – подытожил Нилов.