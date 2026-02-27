Мухаметшин обсудил господдержку ветеранов спецоперации с депутатами Госдумы

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился сегодня с депутатами Государственной Думы России – участниками круглого стола «Социально-трудовые права ветеранов боевых действий и увековечивание памяти погибших защитников Отечества: вызовы и решения». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Участие во встрече приняли председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель главы этого комитета ГД Елена Цунаева, заместитель главы Марина Оргеева и член данного комитета Виктория Родина, заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов, председатель Комиссии Совета законодателей России по вопросам социальной политики и Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов.

Парламентарии приехали в Казань для изучения опыта Татарстана по организации поддержки ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей, а также увековечивания памяти погибших бойцов. В первой половине дня они посетили Центр занятости населения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Казани, региональную общественную молодежную организацию «Объединение „Отечество“» и Высшую школу государственного и муниципального управления КФУ, где встретились с социальными координаторами филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ. «Многие вопросы, поднятые сегодня на встречах, мы уже взяли в работу», – отметил Ярослав Нилов.

Отдельной темой беседы Фарида Мухаметшина и приехавших в Татарстан депутатов стала организация господдержки ветеранов специальной военной операции. В республике организована системная работа по поддержке бойцов и членов их семей, выстроена четкая схема взаимодействия промпредприятий, бизнес-сообщества, волонтерского движения и органов местного самоуправления. Перечень мер и льгот постоянно дополняется и расширяется. С начала спецоперации принято более двух десятков законов и иных нормативных правовых актов РТ, направленных на оказание помощи военнослужащим и их семьям.

Примером признания вклада военнослужащих стала программа «Батырлар. Герои Татарстана», которая является аналогом федеральной программы «Время Героев». Большое внимание уделяется вопросам адаптации ветеранов к мирной жизни. Помимо прочего, жители республики традиционно принимают самое активное участие в сборе и формировании шефской помощи воинским подразделениям и гуманитарной – жителям новых территорий, в том числе – подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное. Всего из региона направлено более 5 тыс. тонн помощи.

Позднее сегодня в Государственном Совете РТ пройдет заседание круглого стола, на котором депутаты и представители профильных министерств и ведомств обсудят вопросы защиты социально-трудовых прав ветеранов боевых действий.