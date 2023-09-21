Депутат Ямпольская – о послании Раиса РТ: Предельно содержательный, конкретный текст

Елена Ямпольская

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предельно содержательным, конкретным текстом назвала послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ депутат Госдумы РФ Елена Ямпольская. Таким мнением она поделилась в своем telegram-канале.

«Предельно содержательный, конкретный текст, с принципиально важной расстановкой акцентов: вклад Татарстана в СВО, забота о бойцах и их семьях, поддержка новых российских регионов; межнациональное согласие, традиции, культура. А уже затем — промышленность, сельское хозяйство, инвестиции, наука, образование, кадры, строительство, дороги, финансы», – написала она.

Ямпольская добавила, что зал, по традиции, приветствовал лучших татарстанских педагогов и медиков, фермеров и представителей малого и среднего бизнеса, школьников — победителей научных олимпиад и спортивных состязаний. «Но прежде всего — славные воинские династии и бойцов, приехавших с передовой. Включая командира легендарного уже танка “Алеша”, уроженца Алексеевского района Татарстана Расима Баксикова. Их встречали стоя. Это незабываемо», – поделилась депутат.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в этом году обратился с ежегодным посланием Госсовету РТ 14 сентября. Полный текст послания читайте в материале «Татар-информа» «Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету.