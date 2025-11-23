news_header_top
Общество 23 ноября 2025 19:10

Депутат Якубовский: обращение по имени-отчеству останется важной частью нашей культуры

Обращение по имени-отчеству, несмотря на изменение языковых привычек, вряд ли исчезнет из повседневной и официальной речи россиян. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Ранее главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева отметила, что россияне начали реже использовать отчества в разговорной речи, и допустила, что в будущем от них могут отказаться во многих ситуациях повседневного общения.

По словам Якубовского, традиция обращения по имени-отчеству глубоко укоренилась в российской культуре и отражает уважение к семье, старшему поколению и предкам. Он подчеркнул, что язык действительно меняется, и молодые люди все чаще предпочитают более простые формы общения, однако полное исчезновение отчества маловероятно.

Парламентарий добавил, что в деловой, образовательной, медицинской и государственной сферах использование имени-отчества по-прежнему остается значимым элементом деловой этики и культурного уровня коммуникации.

«Сохранение отчеств в официальной и профессиональной коммуникации останется значимым элементом нашей идентичности, и эта традиция будет жить независимо от смены поколений», – отметил он.

