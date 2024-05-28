Депутат Хамзаев объяснил, почему выступает против никаба и паранджи

Бийсултан Хамзаев

Фото: duma.gov

Депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев объяснил, почему выступает против никаба и паранджи. Свои мысли парламентарий озвучил в эфире «Дума ТВ». В стране, считает спикер, необходимо объяснить людям одну вещь: никаб к исламу не имеет никакого отношения. Он согласился, что никаб является арабским одеянием, но оно появилось у арабов до принятия ислама.

«Вот я почему против этого никаба и паранджи. Эта культура не наша. Она не имеет никакого отношения к народам Северного Кавказа, Поволжья, других национальных республик Российской Федерации. Мы сейчас говорим не про Среднюю Азию даже, а про Российскую Федерацию», — сказал Хамзаев.

Он также сказал, что выступает против «агрессивного черного цвета», когда девушка должна ходить в черном.

«Зачем? Где эти обязательства? Их нет, это в исламе не прописано…Вот в этой части черный цвет — это не обязательно. Это просто какая-то стилистическая мода, так мы ее назовем. Конечно, эта мода размывает наши национальные особенности», — объяснил спикер.

Хамзаев добавил, что является сторонником того, чтобы девушки ходили в национальных костюмах, в современных, подведенных к реальности.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев сказал, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба (традиционного женского головного убора мусульман, закрывающего все лицо, кроме глаз). Позже Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов ответил, что ДУМ РФ готов обсудить вопросы, связанные с ношением данного одеяния.