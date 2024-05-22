Муфтий Москвы: ДУМ РФ готов обсудить вопросы, связанные с ношением никаба в России

ДУМ России готово обсудить с властями тему ношения никаба (элемент одежды) в стране, но не будет пропагандировать его использование. При этом попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов могут не понять мировая мусульманская общественность. Об этом рассказал зампредседателя Духовного управления муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Совет улемов ДУМ РФ открыт к диалогу и готов обсудить вопросы, связанные с ношением никаба, с представителями власти», - цитирует спикера ТАСС.

Аляутдинов отметил, что эта тема всегда была и остается дискуссионной. Исламские ученые говорят разное по поводу никаба: от нейтрального до обязательности, говорит он.

Однако, продолжает муфтий, ни один исламский ученый никогда не говорил о нежелательности или запрете ношения никаба. То, что женщины носят закрытое одеяние – это традиция у многих народов, причем оно распространилось еще до ислама.

Напомним, до этого глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» сказал, что в России лучше запретить никабы. Эту тему он хотел поднять с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Никаб — традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета. Появился в Неджде в доисламские времена, однако в современности никаб носят почти исключительно мусульманки, считающие его лучшим видом хиджаба.