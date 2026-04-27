news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 27 апреля 2026 13:50

Депутат Вольфсон: первый год новой отчетности УК показал результат

Читайте нас в
Телеграм

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон в эфире программы «7 вопросов за 7 минут» подвел итоги первого года действия закона о прозрачной отчетности управляющих компаний.

Он напомнил, что в прошлом году были введены единые требования к отчетности УК по критериям Минстроя России. По словам депутата, на старте представители отрасли выражали недовольство из-за объема новой формы, однако со временем ситуация изменилась – обращения с жалобами прекратились.

В этом году жители впервые получили отчеты управляющих компаний в новом формате. Вольфсон отметил, что нововведение направлено не только на повышение прозрачности расходов, но и на формирование более устойчивых условий для развития рынка. В частности, добросовестным компаниям необходимы механизмы поддержки, включая доступ к кредитам и обновлению техники. Этот вопрос сейчас рассматривается в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Раньше управляющие компании могли написать: "Мы считаем, что у нас все хорошо", – и на этом все. Сейчас так не получится. Когда они впервые увидели новую форму отчетности, они сочли ее слишком объемной и сложной. Но раз компании не вернулись с жалобами, значит, система работает», – пояснил Вольфсон.

читайте также
Илья Вольфсон: «Сила Татарстана – прежде всего в людях, в единстве и любви к своей земле»
#депутат госдумы #управляющие компании #минстрой россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
«Единая Россия» отправила в ЛНР 37-ю гуманитарную колонну весом 165 тонн

26 апреля 2026
Новости партнеров