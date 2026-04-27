Депутат Вольфсон: первый год новой отчетности УК показал результат

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон в эфире программы «7 вопросов за 7 минут» подвел итоги первого года действия закона о прозрачной отчетности управляющих компаний.

Он напомнил, что в прошлом году были введены единые требования к отчетности УК по критериям Минстроя России. По словам депутата, на старте представители отрасли выражали недовольство из-за объема новой формы, однако со временем ситуация изменилась – обращения с жалобами прекратились.

В этом году жители впервые получили отчеты управляющих компаний в новом формате. Вольфсон отметил, что нововведение направлено не только на повышение прозрачности расходов, но и на формирование более устойчивых условий для развития рынка. В частности, добросовестным компаниям необходимы механизмы поддержки, включая доступ к кредитам и обновлению техники. Этот вопрос сейчас рассматривается в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Раньше управляющие компании могли написать: "Мы считаем, что у нас все хорошо", – и на этом все. Сейчас так не получится. Когда они впервые увидели новую форму отчетности, они сочли ее слишком объемной и сложной. Но раз компании не вернулись с жалобами, значит, система работает», – пояснил Вольфсон.