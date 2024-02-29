Депутат Топилин: Тема СВО в послании Путина станет одной из главных

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин обязательно затронет тему специальной военной операции и поддержки семей военнослужащих, так как эта тема сейчас является одной из самых актуальных. Об этом заявил депутат Государственной Думы России от Татарстана Максим Топилин

«Считаю, что в ежегодном послании Президент затронет тему СВО. Наши бойцы сейчас на страже России и наших традиционных ценностей, и это важнейший вопрос. Безусловно, важна поддержка и помощь семьям наших бойцов. Это не менее актуальная тема, которая всегда на повестке», — заявил парламентарий «Татар-информу».

Бывший министр труда РФ также заметил, что социальные гарантии, данные гражданам России, включая всех участников спецоперации и их близких, должны выполняться при любых обстоятельствах.

«Что касается заявлений Президента о дальнейшем ходе СВО, то считаю, что победа будет за нами!» — выразил уверенность Топилин.

С чем российский лидер может обратиться к Федеральному Собранию в этом году и какие цели поставить перед Правительством РФ — читайте в материале «Остудить горе-руководителей Европы»: о чем скажет Путин Федеральному Собранию России».

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.