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Депутат Топилин: Тема СВО в послании Путина станет одной из главных
В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин обязательно затронет тему специальной военной операции и поддержки семей военнослужащих, так как эта тема сейчас является одной из самых актуальных. Об этом заявил депутат Государственной Думы России от Татарстана Максим Топилин
«Считаю, что в ежегодном послании Президент затронет тему СВО. Наши бойцы сейчас на страже России и наших традиционных ценностей, и это важнейший вопрос. Безусловно, важна поддержка и помощь семьям наших бойцов. Это не менее актуальная тема, которая всегда на повестке», — заявил парламентарий «Татар-информу».
Бывший министр труда РФ также заметил, что социальные гарантии, данные гражданам России, включая всех участников спецоперации и их близких, должны выполняться при любых обстоятельствах.
«Что касается заявлений Президента о дальнейшем ходе СВО, то считаю, что победа будет за нами!» — выразил уверенность Топилин.
С чем российский лидер может обратиться к Федеральному Собранию в этом году и какие цели поставить перед Правительством РФ — читайте в материале «Остудить горе-руководителей Европы»: о чем скажет Путин Федеральному Собранию России».
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