«Остудить горе-руководителей Европы»: о чем скажет Путин Федеральному собранию России

Завтра в полдень Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием

Фото: kremlin.ru

Тема СВО будет на первом месте

Мероприятие пройдет в Гостином дворе. Традиционно Владимир Путин оценит положение дел в стране и расставит акценты по ключевым направлениям внутренней и внешней политики. Ранее российский лидер заявил, что в новом Послании перед государством будут поставлены задачи на ближайшие 6 лет. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал главную тему выступления Путина.

«Вся наша жизнь – она сейчас крутится вокруг темы СВО. Это оказывает влияние на жизнь на всем континенте», – отметил Песков.

Дмитрий Песков: «Вся наша жизнь – она сейчас крутится вокруг темы СВО. Это оказывает влияние на жизнь на всем континенте» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также он заявил, что в этом году к участию в Послании будут привлечены участники спецоперации.

Можно отметить, что и в прошлом году во время Послания-2023 Путин уделил большое внимание теме СВО и противостоянию коллективного Запада с Россией. В частности, именно в 2023 году Путин предложил выход России из Договора о стратегических наступательных вооружениях. По мнению наших экспертов, тема СВО и на этот раз будет центральной.

«Важно остудить пыл всех этих европейских горе-руководителей»

Как заявил «Татар-информу» депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, тема СВО в последние недели стала еще актуальней в свете попыток коллективного Запада поднять ставки на фоне успехов России в Авдеевке, Работино и других участках проведения СВО.

Айрат Фаррахов: «Ядерная держава не может быть проигравшей. И очень важно остудить пыл всех этих горе-руководителей европейских» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В последние две недели лидеры многих западных государств предприняли попытку очень серьезной эскалации. Очень активно обсуждают вопрос выделения помощи Украине, причем использования новых видов вооружений. Опять звучат пожелания поражения России на поле боя. А мы прекрасно понимаем, что это невозможно. Ядерная держава не может быть проигравшей. И очень важно остудить пыл всех этих горе-руководителей европейских. И Послание Президента, безусловно, расставит акценты по позициям РФ по данным вопросам», – уверен Фаррахов.

Другой депутат Госдумы России от Татарстана Максим Топилин в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» поднял вопрос поддержки семей участников СВО. По его словам, в Послании Владимира Путина эта тема тоже прозвучит.

«Считаю, что на ежегодном Послании Президент затронет тему СВО. Наши бойцы сейчас на страже России и наших традиционных ценностей, и это важнейший вопрос. Безусловно, важна поддержка и помощь семьям наших бойцов. Это не менее актуальная тема, которая всегда на повестке. Безусловно, нужно выполнять социальные гарантии, данные нашим жителям. На мой взгляд, это будут основные темы. Что касается заявлений Президента о дальнейшем ходе СВО, то считаю, что победа будет за нами!» – уверен депутат.

Алина Гималтдинова: «Мне, как маме, также значима тема образования. В связи с этим, также ценно было послание о программе обновления школ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От материнского капитала до семейных ценностей

Но темой СВО Путин не ограничивался и год назад. Например, он инициировал повышение повышение минимального размера оплаты труда и запустил льготную аренду жилья для сотрудников ОПК. А также, как напомнила «Татар-информу» блогер и общественный деятель Алина Гималтдинова, именно год назад особо громко прозвучала тема материнского капитала.

«С послания Президента в 2023-м особенно запомнилось предложение Владимира Путина выдавать материнский капитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года. Мне, как маме, также значима тема образования. В связи с этим также ценно было послание о программе обновления школ. На мой взгляд, завтра в Послании будет особенно отмечаться тема поддержки молодых семей. И в целом тема семьи и семейных ценностей будет одной из ведущих», – считает блогер.

Максим Топилин: «Наши бойцы сейчас на страже России и наших традиционных ценностей, и это важнейший вопрос» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Санкции Запада, экономика и технологический суверенитет России

Можно предположить, что завтра Путин также уделит особое внимание и вопросам развития экономики России в условиях беспрецедентных санкций Запада против нашей страны. Как известно, она выросла за 2023 год на 3,6%. Это превысило среднемировые темпы. Об этом заявил сам Путин 12 февраля на совещании по экономическим вопросам.

Эти результаты, в частности, обеспечены усилиями экономического сектора России по достижению технологического суверенитета. Такое мнение «Татар-информу» высказал Максим Топилин.

«Учитывая отношение недружественных стран и тот объем санкций, которые были приняты в отношении нашей страны, то необходим технологический суверенитет, который возможно достичь при тесном сотрудничестве научно-технологического сектора и реального сектора экономики, промышленных предприятий», – считает депутат.

Айрат Фаррахов признался, что ждет от Послания Путина обсуждения вопросов демографии, роста доходов граждан, экономики, противодействия санкциям Фото: kremlin.ru

Национальные проекты, демография и рост доходов россиян

Кроме того, как напомнил «Татар-информу» Айрат Фаррахов, в этом году будет завершен ряд национальных проектов, в которых предусмотрено бюджетное финансирование. И очень интересно, уделит ли внимание Владимир Путин этой тематике.

«Мы, конечно, должны будем услышать тот вектор, который Президент поставит внутреннему развитию России. И в части национальных проектов, и в части национальных целей, и в части тех вопросов, которые сегодня волнуют граждан, и, конечно же, по вопросам развития новых территорий РФ», – сказал Фаррахов корреспонденту нашего издания.

Также парламентарий признался, что ждет от Послания Путина обсуждения вопросов демографии, роста доходов граждан, экономики, противодействия санкциям.

«Последнее время Президент много таких инициатив уже высказывал, они уже являются предметом работы. Например, вопрос повышения зарплаты врачам в населенных пунктах, где живет от 50 до 100 тысяч человек. Это уже предусматривается в бюджете. Новый национальный проект – это «Медицина будущего». Но основная масса будет обозначена именно в послании Президента Федеральному собранию. И завтра уже переговорим о том, что непосредственно будет», – резюмировал Фаррахов.

Обращение Президента России с ежегодными посланиями записано в Конституции РФ Фото: kremlin.ru

Почему Послание Путина Федеральному собранию нельзя пропустить

Планета земля живет в интересное время. Сейчас решения, которые принимаются в Москве, определяют картину мироустройства. В этом плане грядущее выступление Владимира Путина ждут не только в России, но и во всех ведущих странах мира. Поэтому такое событие пропускать нельзя.

Да и не надо. Благо посмотреть и послушать выступление Владимира Путина можно будет из любой точки России. Прямая трансляция Послания Президента РФ Федеральному собранию будет организована на Первом канале, телеканале «Россия 1», портале Smotrim.ru. Традиционно обращение президента транслирует радио «Маяк», телеканал «Известия». Соответственно, посмотреть выступление можно будет и на сайтах и в соцсетях данных СМИ.

Помимо этого, трансляция послания будет бесплатно организована во всех кинотеатрах сети «Синема 5», а также в кинотеатрах, входящих в состав сети под другими брендами.

Остается добавить, что обращение Президента России с ежегодными посланиями предусмотрено Конституцией РФ. А именно в пункте «е» ст. 84 от 12 декабря 1993 года. Первое обращение Президента к парламенту состоялось еще во времена правления Бориса Ельцина в 1994 году. Затем еще 18 раз к Федеральному собранию обращался Владимир Путин. Последний раз это было 21 февраля 2023 года.