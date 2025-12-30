Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал ночную атаку украинских беспилотников на резиденцию Президента РФ очередным доказательством недоговороспособности киевского режима. Его слова приводит «RT».

По мнению парламентария, глава киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь выторговать приостановку огня на фронте, одновременно инициирует террористическую атаку с использованием почти сотни дронов в преддверии новогодних праздников.

Толмачев подчеркнул, что удар был нанесен именно в момент попыток дипломатического урегулирования конфликта. Депутат расценил это как сигнал для третьих стран о ненадежности и нецивилизованности Киева как партнера. Он призвал европейских политиков задуматься, готовы ли они вести диалог с теми, кто совершает подобные акты агрессии.

Также парламентарий отметил, что инцидент подтверждает важность продолжения специальной военной операции для обеспечения безопасности страны.

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытка удара по государственной резиденции не останется без ответа со стороны России.