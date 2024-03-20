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Депутат Татьяна Ларионова: население реагирует на качество жизни именно рождением детей
Население реагирует на качество жизни именно рождением детей. Об этом в интервью «Татар-информу» заявила депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, комментируя статистику, согласно которой по итогам прошлого года Татарстан занял в ПФО первое место по количеству актов о рождении.
«Население реагирует на качество жизни именно рождением детей. Татарстан – это регион, который живет не от указа к указу, не от одного бюджета к другому. У нас проводится постоянная системная работа по повышению качества жизни населения», – отметила депутат.
«Посмотрите, какое количество тех же школ строится в республике. Да, в городах до сих пор еще не хватает образовательных учреждений, чтобы все дети учились в одну смену. Но то количество школ, которое строится в регионе, безусловно, превосходит объемы строительства у наших соседей», – пояснила она. Депутат также отметила высокий уровень постройки и оснащения детских дошкольных учреждений.
«Поищите еще один регион, где в каждом муниципальном образовании есть свой ледовый дворец, бассейн, дворцы спорта. А сколько у нас спортивных площадок, как оборудованы общественные пространства, парки, скверы. Для нас это норма», – продолжила Ларионова.
Депутат также добавила, что в Татарстане реализуется более 50 социальных программ, которые патронирует и контролирует лично Раис республики Рустам Минниханов. «Всё это работает на то, чтобы рождались дети, чтобы их было больше», – резюмировала она.
В интервью Татьяна Ларионова также рассказала о том, чего ожидать от Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, поддержке семей с детьми, в том числе многодетных, ответственном отцовстве, поделилась мнением о сожительстве и уроках семьеведения.
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