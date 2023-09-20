Депутат Шеремет увидел в выступлении Зеленского позор для ООН

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет увидел позор для ООН в выступлении Президента Украины Владимира Зеленского на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи этой организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — поделился своим пониманием ситуации парламентарий.

По мнению депутата, сегодня ООН из-за влияния Соединенных Штатов «потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны». Из-за этого он убежден, что настало время кардинально реформировать Организацию Объединенных Наций, иначе она останется «лоббистом курса США».

Украинский лидер выступил на Генассамблее ООН накануне вечером. До этого там же состоялось выступление Президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили это решение и начали оказывать украинской стороне помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.