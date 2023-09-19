Байден заявил, что ответственность за украинский конфликт несет только Россия

Президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Россия является единственным препятствием на пути к миру на Украине. Об этом передает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях, направленных на обеспечение дипломатического урегулирования, несущего справедливый и прочный мир», — утверждал американский лидер.

Также он заявил, что «ответственность за эту войну несет только Россия, только Россия». Байден продолжил, что речь идет о возможном расчленении Украины, и задал риторический вопрос: «Если разрешить расчленение Украины, будет ли защищена независимость любой другой страны?» — на который сам же ответил: «Нет».

Американский Президент добавил, что коллективный Запад своим противодействием России на Украине «сдерживает возможные агрессии будущего» и назвал ситуацию «инвестицией в будущее».

Россия проводит военную спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.