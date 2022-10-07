Депутат РТ: В бюджете ничего нет о поддержке наших бойцов в рамках частичной мобилизации

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил заложить в республиканском бюджете на следующий год средства на мероприятия по частичной мобилизации. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по законопроекту «О бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

«В бюджете вообще ничего нет о поддержке наших бойцов. Но мы же можем по частичной мобилизации от республики аптечки всем собрать, чтобы было понимание, что Татарстан их всецело поддерживает», – сказал Шарафиев.

По его мнению, расходы бюджета необходимо скорректировать. «Бюджет хороший, сбалансированный, да, есть небольшой дефицит. Но, честно говоря, бюджет оторван от реалий. Как будто живем в непонятно каком времени, только вчера узнали о санкциях, только сегодня узнали о специальной военной операции и так далее», – отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что необходимо также поддержать семьи мобилизованных. Он убежден, что «если кормилец уходит по мобилизации, то его семью нужно обеспечить». В связи с этим, по словам Шарафиева, нужно оказать поддержку районам, особенно сельским. «Альметьевскому району, может, легче будет поддержать такие семьи, а малым сельским районам – сложно. А в бюджете даже никакой ниточки нет», – пояснил он.

Парламентарий добавил, что важно еще раз пересмотреть предполагаемые расходы муниципалитетов и в случае необходимости сделать корректировку. «Например, генпланы в районах. Все равно, когда новый закон будет принят по муниципалитетам, все эти генпланы и потраченные деньги улетят в мусорную корзину. Нужно посмотреть траты дорожного фонда. Сельские поселения при самообложении делают асфальтовые дороги, но в два – три раза дешевле. Почему мы из фонда делаем дороги так дорого?» – заметил он.

Обращаясь к Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, Шарафиев попросил отрегулировать вопрос, связанный с отправкой гуманитарных грузов в места проведения спецоперации. «Нет единого штаба, кто как может: кто-то через партийные структуры, кто-то – через общественные организации, кто-то – через Кабмин, кто-то – через Аппарат Президента. Давайте создадим штаб, который будет все это регулировать. Помощь будет доходить», – заявил он.

Песошин ответил, что такой штаб создан, и все гуманитарные грузы собираются в одном месте. «Здесь, наверное, недостаток информирования, – уточнил Премьер-министр. – Более того, есть конкретные территории, части, которым оказывается помощь. Если у людей есть желание оказать помощь кому-то другому, запретить мы это не можем, но все рекомендации есть. Если хотите, мы можем вас включить в этот штаб, и у вас будет полная информация».

Глава Правительства Татарстана также сообщил депутату, что мобилизованные, которые уходят на спецоперацию, снабжаются всем необходимым за счет средств республики. Правительство России приняло решение, что регион может на эти цели расходовать средства бюджета.

«Ситуация быстро меняется. Наверное, затраты на специальную военную операцию, на оказание помощи сразу предусмотреть невозможно. Но тем не менее собирали мы два батальона вплоть до экипировки и аптечки», – заключил Песошин.

Ранее на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра финансов республики Гела Герасимова рассказала, что в бюджете Татарстана на 2023 год не предусмотрены средства на мероприятия в рамках частичной мобилизации, о чем сообщал «Татар-информ».